Главу сельского поселения заподозрили в халатности после пожара в деревне в Омской области

Глава Уленкульского сельского поселения в Омской области, где в деревне Каракуль из-за природного пожара сгорело множество жилых домов, теперь является подозреваемым по делу о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Подозреваются должностные лица администрации сельского поселения, в первую очередь — глава», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас следователи выясняют, все ли меры противопожарной безопасности были приняты сотрудниками администрации села. Также СК проверит качество работ по недопущению пожара.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали агентству, что власти поселения должны были провести опашку лесов и некоторые другие противопожарные мероприятия. Основная версия пожара — переход огня с горевшего леса и камыша на поселение.

Председатель Татарской национально-культурной автономии Омской области Радик Миниханов объявил о сборе средств в поддержку погорельцев.

«К сожалению, деревня фактически выгорела. Пожар пошел со стороны Колосовского района, более 40 жителей остались без крова. Сейчас организовали сбор вещей, будем размещать в соцсетях [сообщение о] сборе средств с пометкой о пожаре в Каракуле», — рассказал он.

Для погорельцев сейчас собирают вещи первой необходимости. Также пострадавшим жителям выплатят компенсацию.

Пожар в деревне Каракуль случился 6 мая. Пламя уничтожило 25 зданий, в том числе 14 жилых домов, а также один магазин продуктов. В результате ЧП никто не пострадал. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».