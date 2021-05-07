Потушили пожар, уничтоживший полдеревни в Омской области

Пожар, который уничтожил половину деревни в Большереченском районе Омской области, потушили. Сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов и один продуктовый магазин.

«6 мая в 13:15 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре в частных жилых домах в Большереченском районе. Пожар локализован в 18:44. Пожар ликвидирован 7 мая в 05:41. К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек и девять единиц техники», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, огонь пришел со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом — она была недалеко от деревенских строений. Жителей, лишившихся дома, направили в пункты временного размещения в районном поселке Большеречье в гостинице «Русь».

Деревня Каракуль расположена в 270 километрах от Омска, в ней 33 дома и около 60 человек местных жителей. В сгоревших домах, как удалось выяснить к настоящему времени, жили 17 человек.

Прокуратура Омской области начала проверку. По предварительной версии, пламя пламя перекинулось на деревенские строения из-за возгорания камыша.