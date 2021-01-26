Ольга Бузова с размахом отметила 35-летие

Светские львы и львицы, которым не страшен COVID-19. Повод собраться огромной толпой и правда веский — Ольга Бузова празднует 35-летний юбилей. Празднует уже неделю.

«Вы меня любите. Если бы не было меня, не было бы работы. У вас в том числе, не было бы новостей», — заявила ведущая журналистам.

На камеру она также попросила присутствующих надеть маски, но большинство пропустило ее слова мимо ушей. В итоге в масках были представители прессы и одна-единственная гостья.

В свой день рождения Бузова рассталась с возлюбленным, но хайпанула и на этом. Новость о расставании вызвала больше ажиотажа, чем сам праздник.

Источник фото: телеканал «360»

«Я прошу не задавать никаких вопросов по поводу того, что вас интересует больше всего, потому что тут будут люди, для которых я не пройденный этап», — сказала именинница, добавив, что ей сейчас тяжело.

Гости праздника не поддержали версию, согласно которой разрыв с любимым был пиар-акцией Бузовой.

«Мы все настолько на виду, что от зрителя ничего не утаить. Есть ли смысл в отношениях по контракту, если люди не дураки и все видят через экраны своего телефона», — заявила телеведущая Алена Водонаева.

Ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова обратила внимание на «слитые переписки», не поверив, что это «может быть как-то срежиссировано».

За праздничный банкет во время пандемии владельцев площадки могут оштрафовать. Аналогичные случаи уже были. Заведению, где гуляли тиктокер Даня Милохин и певец Моргенштерн, теперь светит штраф в миллион рублей. Но Бузову все это не испугало.