Бузова чуть не заплакала на своей вечеринке из-за разрыва с Давой

Певица Ольга Бузова отметила свой 35-летний юбилей шикарной вечеринкой. Однако даже на собственном празднике она едва не плакала из-за разрыва с Давидом Манукяном (Давой).

День рождения Бузовой был 20 января, однако это день она провела в кругу родственников и близких друзей. Во время семейного праздника певица поссорилась со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Спустя несколько дней она рассказала, что рассталась с репером, и обвинила его в рукоприкладстве и постоянных изменах.

Такое заявление шокировало поклонников — их волнение усилилось, когда певица пропала из социальных сетей на несколько дней. Однако вскоре она появилась с неожиданным известием — несмотря на разрыв, Бузова решила устроить вечеринку в честь прошедшего юбилея в одном из роскошных ресторанов столицы. Весь вечер она старалась быть невозмутимой, однако едва не заплакала, когда отвечала на вопрос о произошедшем.

«Мне тяжело сейчас. Потому что любую ситуацию, которая происходит в моей жизни, я принимаю очень близко к сердцу. Особенно если это касается моей любви. Я еле стою на ногах. Сегодняшний день для моих друзей», - процитировало Nation News ее слова.

Сам репер толком не прокомментировал разрыв с Бузовой. На вопрос об этом он лишь назвал отношения с певицей «пройденным этапом».