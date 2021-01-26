Рудковская со скандалом покинула день рождения Бузовой

Продюсер Яна Рудковская со скандалом покинула вечеринку в честь дня рождения ведущей Ольги Бузовой. Рудковская отчитала одну из подруг именинницы, обвинившую шоу-бизнес в неискренности.

На дне рождения Бузовой одна из гостей заявила, что российский шоу-бизнес не очень искренний, сообщил Теlegram-канал SuperRu. После этого Рудковская взяла микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может себе позволить говорить только правду.

«Поэтому за слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — обратилась продюсер к двум девушкам на сцене.

«Весь шоу-бизнес, позволю сказать такую вещь, никогда тебе льстить не будет. Тут собрались те люди, которые могут сказать тебе только правду», — сказала Рудковская имениннице.

После этого, по данным издания, продюсер покинула торжество.

Ранее предприниматель из Пензы подал заявку в Роспатент на торговую марку «Гном-Гномыч», под которой он открыл магазин одежды. Гном Гномычем Рудковская и ее муж Евгений Плющенко называют сына Сашу. Рудковская уже пригрозила пензенскому бизнесмену закрыть его бизнес.