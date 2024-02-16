Общество 16 февраля 2024, 21:08 Олега Тинькова внесли в список иноагентов Минюст РФ признал иноагентом бизнесмена Олега Тинькова РИА «Новости»

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Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов физическими лицами. В реестре оказался бизнесмен Олег Тиньков*.

Также в реестр иностранных агентов внесли актера Никиту Кукушкина*, литературного критика Анну Наринскую*, философа Юлия Синеокую* и директора организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева*.

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Генпрокуратура России ранее заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова*, который сейчас живет за рубежом. Причиной стали его публикации. Также с жалобой на бизнесмена обратились активисты из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст».

В июле 2023 года власти Великобритании сняли санкции в отношении Тинькова*. На него перестали распространяться ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.