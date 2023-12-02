Общество 02 декабря 2023, 14:24 Олега Тинькова проверят на разжигание ненависти к России Mash: генпрокуратура проверит бизнесмена Тинькова на экстремизм РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова, который находится за рубежом. Причиной стали публикации экономиста, сообщил Telegram-канал Mash.

Сотрудники надзорного органа выяснят причастность Тинькова к экстремистским высказываниям в социальных сетях. Его проверят на нарушение соответствующей статьи Уголовного кодекса. Уточняется, что бизнесмена заподозрили в разжигании ненависти к России.

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Жалобу на него написали активисты из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». По их мнению, в своей публикации Тиньков также возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

В июле 2023 года Великобритания сняла санкции в отношении предпринимателя. С тех пор на него не распространяются ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов. Тиньков прокомментировал это решение и заявил, что британские чиновники исправили свою ошибку.