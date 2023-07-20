Важное 20 июля 2023, 15:22 Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова РИА «Новости»

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Великобритания сняла санкционные ограничения, которые ввели против бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Тиньков Олег Юрьевич — запись исключили из консолидированного списка. Больше на нее не распространяются санкции, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов», — указали в примечании к санкционному списку.

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В марте Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. По словам бизнесмена, британские власти ошибочно причислили его к числу людей, которые поддерживают проведение специальной операции на Украине.

Основатель Тинькофф-банка 31 октября объявил о своем отказе от гражданства России. Ранее он сообщал, что больше не имеет возможности вести бизнес в России. Тиньков напомнил, что его состояние составляло 9,4 миллиарда долларов.