Мир 21 июля 2023, 21:26 Тиньков прокомментировал снятие санкций Великобритании Бизнесмен Тиньков назвал снятие санкций исправлением ошибки британских властей РИА «Новости»

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Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что британские чиновники исправили свою ошибку. Таким образом он прокомментировал снятие с него санкций Великобританией в своем аккаунте в Instagram*.

По мнению Тинькова, власти Великобритании допустили ошибку в «сложных обстоятельствах», однако, демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут их исправлять.

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«У нас здесь работают суды, пресса и другие институты. И в конце концов правда побеждает», — написал он.

Великобритания исключила Олега Тинькова из санкционного списка 20 июля. В марте он обратился в британское МИД с просьбой снять с него санкционные ограничения. По словам бизнесмена, его ошибочно причислили к числу людей, которые поддерживают спецоперацию на Украине.

Осенью прошлого года бизнесмен отказался от гражданства России. По словам Тинькова, у него нет возможности вести бизнес на родине.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.