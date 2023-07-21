21 июля 2023, 21:26
Тиньков прокомментировал снятие санкций Великобритании
Бизнесмен Тиньков назвал снятие санкций исправлением ошибки британских властей
Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что британские чиновники исправили свою ошибку. Таким образом он прокомментировал снятие с него санкций Великобританией в своем аккаунте в Instagram*.
По мнению Тинькова, власти Великобритании допустили ошибку в «сложных обстоятельствах», однако, демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут их исправлять.
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«У нас здесь работают суды, пресса и другие институты. И в конце концов правда побеждает», — написал он.
Великобритания исключила Олега Тинькова из санкционного списка 20 июля. В марте он обратился в британское МИД с просьбой снять с него санкционные ограничения. По словам бизнесмена, его ошибочно причислили к числу людей, которые поддерживают спецоперацию на Украине.
Осенью прошлого года бизнесмен отказался от гражданства России. По словам Тинькова, у него нет возможности вести бизнес на родине.
*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.
Великобритания
Санкции
Олег Тиньков
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