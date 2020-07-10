Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга. Об этом бизнесмен сообщил в личном Instagram. Предприниматель отметил, что что у него все хорошо.

Бизнесмен написал в соцсети, что не хотел превращать свою страницу в историю болезни. При этом ему часто звонят и отправляют сообщения с вопросами о прошедшей трансплантации костного мозга.

«У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре два километра. но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», — рассказал Тиньков.

К своему посту он приложил фотографию, где ему как раз переливают костный мозг.

Бизнесмен подчеркнул, что каждый человек может стать донором костного мозга. Более того, он призвал подписчиков это сделать.

«Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй», — заключил Тиньков.