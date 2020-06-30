Болеющий лейкемией Тиньков перенес коронавирус

Олег Тиньков, который в конце прошлого года заболел лейкемией, перенес COVID-19. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

Известный предприниматель Тиньков рассказал о том, как проходило его лечение от лейкемии и поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь. Лечился он в Берлине, где медики провели ему две химиотерапии, и несмотря на сепсис и множество «побочек» смогли вывести болезнь банкира в ремиссию.

«Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось», — рассказал Тиньков. Он также поделился, что ему предстоит пересадка костного мозга в клинике в Лондоне, а затем долгое восстановление.

Кроме лейкемии, Тиньков боролся с коронавирусом, которым он заболел три месяца назад.

«И конечно, молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19» — поделился бизнесмен.

О смертельной болезни Тиньков сообщил в марте 2020 года, после того как в отношении бизнесмена в США начался судебный процесс. Предпринимателя обвиняют в махинациях с налоговой декларацией.