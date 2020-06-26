Врач из больницы Святого Георгия в Петербурге заболел раком. Как ему помочь?

Ознакомиться со способами помощи Петрову можно в его группе во «ВКонтакте».

Об онкологии Петров узнал в ноябре 2019 года. Заболевание оказалось агрессивным, плохо поддавалось лечению. Врача положили в ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России. Там он прошел курс химиотерапии. Сначала медики отметили хороший эффект, но вскоре возник ранний рецидив болезни. После этого Петров прошел несколько курсов химиотерапии, которые так и не дали нужного результата.

У Петрова есть донор костного мозга — его 27-летний старший сын. Уже произведен забор клеток. Однако пока что провести трансплантацию нельзя из-за отсутствия стойкой ремиссии. Поэтому проводится сдерживающая терапия.

Специалисты НМИЦ имени В. А. Алмазова рекомендуют применить САR-Т-клеточную терапию. Этот высокотехнологичный метод в 2018-м назвали главным медицинским достижением года. Он показывает свою эффективность, когда другие методы не действуют. В России он еще не применяется. По этой причине Петров нуждается в дорогостоящем лечении за рубежом. Заключена договоренность с клиниками и в Израиле, и в Китае.

Для этого Петрову необходимо собрать 100 тысяч долларов.

Благотворительный онлайн гала-концерт #helрДокторПетров пройдет 30 июня. На нем выступят известные инструменталисты Санкт-Петербурга и международные оперные звезды. К мероприятию присоединятся солистка «Метрополитен-оперы» Олеся Петрова, солист Венской государственной оперы Борис Пинхасович, исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев, а также местный дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж. Хедлайнер концерта — группа «Сурганова & Оркестр».