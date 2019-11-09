  • Олег Соколов хотел совершить самоубийство в костюме Наполеона

    09 ноября 2019, 18:02

    Алена Макаренко

    Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою молодую возлюбленную Анастасию Ещенко, тоже подумывал уйти из жизни. Он хотел совершить суицид в образе Наполеона. Не зря же этот исторический персонаж был объектом многих его исследований, сообщило издание 47news.

    Доцент, которому 63 года, планировал свести счеты с жизнью после избавления от частей тела своей 24-летней ученицы Ещенко.

    Он хотел надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. При себе у него бы осталось письмо, в котором он излагает мотивы произошедшего. А дома бы лежало завещание.

    Историк Соколов не планировал топить улики — он упал в воду пьяным

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    Преподаватель вуза пришел к реке Мойка в Санкт-Петербурге утром 9 ноября. Туда он выбросил рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом, но сам тоже упал в воду. Мужчину спасли и отвезли в больницу с переохлаждением. До этого подозреваемый избавился от ног своей жертвы.

    Оперативники уголовного розыска обыскали квартиру преподавателя на набережной Мойки. Там они нашли отрезанную голову и окровавленную пилу. Оказалось, что Соколов убил девушку 7 ноября, тело лежало в квартире два дня, в том числе во время прихода гостей. Потом он купил пилу и расчленил труп.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».