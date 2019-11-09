Олег Соколов принимал гостей в квартире с трупом еще не расчлененной девушки

Преподаватель рассказал, что убил возлюбленную из мелкокалиберного обреза 7 ноября. Пара жила вместе в квартире дома № 82 на набережной реки Мойка. На следующий день после преступления подозреваемый принимал у себя гостей, поэтому труп лежал в переполненной людьми квартире. Мужчина хорошо спрятал тело девушки, гости ничего не заметили.

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Профессор задумался о необходимости избавиться от трупа в ночь на субботу, 9 ноября. Доцент купил пилу и сначала отрезал возлюбленной ноги. От происходящего его мутило, поэтому он выпивал. Именно из-за алкоголя мужчина упал в Мойку вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки и пистолет. Тогда он пришел к реке уже во второй раз, чтобы избавиться от частей тела.

Перед убийством 63-летний Соколов и Ещенко поссорились. По предварительной версии, девушка ревновала преподавателя к дочерям Соколова от первых браков.

Соколова и Ещенко связывали не только романтические отношения, но и рабочие. Выпускница СПбГУ вместе с педагогом работала над научными публикациями о личности Наполеона. Например, «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809–1812 годах».

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Педагога вытащили из воды с переохлаждением, он находится в стабильном состоянии и лежит в больнице под охраной. Позднее в его квартире обнаружили голову жертвы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственный комитет России задержал подозреваемого, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.