Голову жертвы нашли в квартире Олега Соколова

Голову девушки в квартире преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который спрыгнул в реку Мойку с отрубленными женскими руками. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Кроме того, следователи увидели в доме пилу, ее изъяли. По данным источника «360», девушка жила в одной квартире вместе с Соколовым.

Соколов сейчас лежит в больнице с переохлаждением. Врачи оценивают его состояние как стабильное. В медучреждении подозреваемый находится под охраной, добавил источник.

Следственный комитет России задержал подозреваемого, говорится на сайте регионального ведомства. Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.

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Утром 9 ноября Соколов пытался утопить в реке Мойка рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом. Но груз не пошел ко дну, так как в него попал воздух. Тогда 63-летний преподаватель прыгнул в воду. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина признался, что встречался с погибшей девушкой. Он также рассказал, что убил ее во время ссоры. Кто она, пока не известно.

Соколов защитил кандидатскую о солдатах французской армии в эпоху революции, работал доцентом в СПбГУ с 2000 по 2008 год. Несколько лет он преподавал в Сорбонском университете в качестве приглашенного профессора.