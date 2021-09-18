Октябрьская погода с холодом и дождями придет в европейскую часть России

Холодная и дождливая погода придет в европейскую часть России 20 сентября и продержится до конца следующей недели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В эти выходные, по его словам, будет солнечно, без осадков, хотя температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Но уже с понедельника погода начнет портиться, сообщило РИА «Новости».

«Пять—десять градусов — максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — сообщил Вильфанд.

Специалист объяснил, что похолодание в центре европейской части России будет связано с приходом воздушных масс из Арктики. По его словам, вся рабочая неделя пройдут без намека на потепление.

Накануне в Москве и Подмосковье объявили предупреждение о погодной опасности из-за тумана. В области также ожидаются заморозки.