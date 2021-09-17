«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за тумана и заморозков

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московской области из-за тумана и заморозков до -2 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение о тумане будет действовать с 22:00 17 сентября до 06:00 18 сентября, а предупреждение о заморозках — с 21:00 пятницы до 07:00 субботы.

В Москве из-за тумана объявили «желтый» уровень погодной опасности с 23:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.

На фоне неблагоприятной погоды спасатели МЧС напомнили о необходимости быть особенно внимательными на дороге. Из-за тумана снижается видимость, а минусовая температура делает особенно опасными резкие маневры на скользкой трассе.

Водителей попросили снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и резкого торможения. Пешеходов также призвали аккуратно переходить улицы и дороги.

По прогнозу специалистов, с понедельника в Московскую область придут дожди, но температура не будет падать ниже нуля, хотя из-за резкого ветра погода обещает быть очень неприятной.