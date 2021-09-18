Москвичам рассказали о погоде 18 сентября

Выходной день принесет жителям и гостям столицы переменную облачность. При этом осадков в городе 18 сентября не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно данным на сайте учреждения, в субботу, 18 сентября в Москве будет переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +11…+13 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +3…+5 градусов. Местами может пройти небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На следующий день, 19 сентября, похолодает еще больше. Столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов тепла.

«Небольшой дождь, по области местами умеренный», — уточнили в Гидрометцентре.

Ранее в Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за тумана и заморозков. Предупреждение о тумане будет действовать до 06:00 18 сентября, а предупреждение о заморозках — до 07:00 субботы. В Москве из-за тумана объявили «желтый» уровень погодной опасности до 07:00 18 сентября.