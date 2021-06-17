Московские предприниматели поддержали решение об обязательной вакцинации сотрудников

Из-за высокого уровня заболеваемости власти Москвы обязали предпринимателей вакцинировать 60% работников сферы услуг. Московские бизнесмены рассказали сайту kp.ru, как они относятся к этому решению.

Большинство бизнесменов оценили решение. Они уверены: вакцинация лучше, чем карантин.

«Особенно если говорить о полном локдауне (закрытии кафешек и ресторанов), как это было в прошлом году. Лучше, конечно, сделать прививку и спокойно работать. У меня есть торговый центр, фудкорты. Всего около сотни работников. И плюс сотрудники арендаторов. В связи с тем, сколько заболевших в последнее время, я поддерживаю решение об обязательной вакцинации», — рассказал бизнесмен Андрей Ковалев.

Были и те, кто пришел в восторг от нового указа.

«Какое счастье! Иначе это никогда не кончится. Народ сидит до последнего, все что-то сомневается. А потом попадает в красную зону и плачет. Я и сам переболел этой заразой. И тяжело переболел. Вот уже полгода очень тяжело дышу. До сих пор жалею, что вовремя не привился. Так что лично я обеими руками за», — заявил Джулио Дзомпи, который владеет магазином и кофейней в центре Москвы.