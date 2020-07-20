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    20 июля 2020, 13:11

    Глава РФПИ: промышленное производство вакцины от коронавируса остановит вторую волну

    Анатолий Минкин

    Промышленное производство вакцины от коронавируса станет возможным только после одобрения российскими регуляторами. Это может произойти уже в августе, а значит позволит остановить вторую волну пандемии. Об этом в интервью сайту стопкоронавирус.рф рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
    Глава РФПИ: промышленное производство вакцины от коронавируса остановит вторую волну

    Он отметил, что сейчас идет активная фаза испытаний вакцины на основе аденовируса, разработанной в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Вторая фаза завершится 3 августа, и после этого в России, а также в странах Ближнего Востока, Африки и Турции начнется третий этап испытаний, в котором примут участие до 100 человек.

    «Мы ожидаем одобрения со стороны регуляторов России уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство. Одобрения в других странах-партнерах ожидаем в сентябре. Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии», — пояснил Дмитриев.

    Глава РФПИ отметил, что до конца года в рамках партнерского соглашения промышленное производство вакцины выйдет на объем в 200 миллионов доз, из которых 30 миллионов произведут в России.

    Кроме российского института имени Гамалеи аденовирусные вакцины готовят к выпуску ученые по всему миру. По предварительной оценке РФПИ, в следующем году во всем мире суммарно произведут более трех миллиардов доз подобных препаратов. Это позволит эффективно бороться с коронавирусом.

    Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая получит действующую и эффективную вакцину от коронавируса. Это стало возможным благодаря ученым, проведенным исследованиям и развитой инфраструктуре.