Глава РФПИ: промышленное производство вакцины от коронавируса остановит вторую волну

Он отметил, что сейчас идет активная фаза испытаний вакцины на основе аденовируса, разработанной в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Вторая фаза завершится 3 августа, и после этого в России, а также в странах Ближнего Востока, Африки и Турции начнется третий этап испытаний, в котором примут участие до 100 человек.

«Мы ожидаем одобрения со стороны регуляторов России уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство. Одобрения в других странах-партнерах ожидаем в сентябре. Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии», — пояснил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что до конца года в рамках партнерского соглашения промышленное производство вакцины выйдет на объем в 200 миллионов доз, из которых 30 миллионов произведут в России.

Кроме российского института имени Гамалеи аденовирусные вакцины готовят к выпуску ученые по всему миру. По предварительной оценке РФПИ, в следующем году во всем мире суммарно произведут более трех миллиардов доз подобных препаратов. Это позволит эффективно бороться с коронавирусом.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая получит действующую и эффективную вакцину от коронавируса. Это стало возможным благодаря ученым, проведенным исследованиям и развитой инфраструктуре.