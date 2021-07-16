Около 400 москвичей оформили заявку на тату с QR-кодами до их отмены

В Москве около 400 человек успели оформить заявку на татуировку с QR-кодами до того, как их решили сделать необязательными для посещения ресторанов и кафе. В случае отказа от тату людям вернут деньги, сообщило РИА «Новости».

Сервис доставки еды Delivery Club и интернет-магазин Еvеrink Таttоо в среду запустили новую услугу, предложив набить временные татуировки с QR-кодами москвичам, которые привились или переболели, чтобы им было проще ходить в рестораны.

Но в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин вдруг объявил, что обязательные QR-коды в столице с 19 июля отменят и ходить в кафе можно будет без них.

Но 400 заявок на татуировки уже оформили. Однако если кто-то передумает, то Everink Tattoo будет готов вернуть деньги, сообщили в Delivery Club.

В Московской области тоже решили отказаться от обязательных QR-кодов со следующей недели. Но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что прививка по-прежнему важна и нужна. Глава региона призвал всех, кто еще этого не сделал, найти время и дойти до ближайшего пункта вакцинации.