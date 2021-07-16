Москва отменила QR-коды для ресторанов и кафе

С 19 июля московские рестораны и кафе снова можно посещать в свободном режиме — QR-коды больше не нужны. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он заявил во время своего выступления на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Собянин подчеркнул, что пойти на такое решение позволяет успешный ход вакцинации от коронавируса в столице — за последний месяц привились более двух миллионов жителей.

Мэр отметил, что ситуация остается сложной, однако в столице показатели улучшаются четвертую неделю. Мера введения QR-кодов для ресторанов свою задачу оправдала. Однако это не значит, что вместе с ее отменой перестают действовать все требования, которые ввели в Москве для борьбы с пандемией.

Кроме того, с 19 июля в столице снимут запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры.

Власти Московской области тоже приняли решение отменить QR-коды c 19 июля — допуск клиентов в рестораны и кафе станет носить рекомендательный характер.

QR-коды на посещение ресторанов и кафе в Москве начали действовать с 28 июня. Их могли получить вакцинированные, те, кто переболел менее полгода назад, а также люди с отрицательным результатом ПЦР-теста. Если QR-кода нет, в зал попасть было нельзя — только на летние веранды, если они есть в этом заведении.