С 19 июля в Подмосковье отменили обязательное предъявление QR-кода при посещении кафе, зоопарков и дискотек. Об этом в своем Теlеgrаm-канале написал губернатор области Андрей Воробьев.

Также отмена предъявления QR-кода действует и при посещении детских игровых комнат, аттракционов, ночных клубов, дискотек, при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.

«Спасибо нашим жителям — соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привиты больше 2,4 миллиона человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет», — сказал Воробьев.

Организации и предприниматели смогут сами решать, впускать ли посетителей только с QR-кодом. При этом губернатор напомнил, что эти меры нужны для облегчения работы экономики.

«Прививка по-прежнему важна и нужна. Без нее все мы уязвимы, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких и найдите время дойти до ближайшего пункта вакцинации», — обратился Воробьев к жителям.

Также с понедельника в Московской области больше не будет действовать ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.