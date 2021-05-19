Около 10% фитнес-клубов в России оказались под риском закрытия

Фитнес-клубы, которые только начали восстанавливаться после локдауна, могут закрыться из-за летнего сезона. Не пережить жаркие месяцы, когда активность клиентов падает, рискуют маленькие, несетевые компании.

«В мае недобор объема выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года. Скорее всего, такая же ситуация будет и летом. Сезон с майских праздников до сентября традиционно считается низким. Люди начинают возвращаться к занятиям только к концу августа», — объяснила «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

В этом году могут прекратить работу около 10% фитнес-клубов. В зоне риска маленькие, несетевые компании. Проблемы могут возникнуть и у крупных компаний, по слова Киселевой. Уже сейчас они вынуждены оптимизировать свои неэффективные филиалы. Например, у Alex Fitness было 74 центра, после окончания локдауна осталось 66. К концу года могут закрыться еще 6–8 клубов.

Основатель Alex Fitness Алексей Ковалев в разговоре с «Известиями» отметил, что основная проблема фитнес-клубов — накопившиеся за время карантина долги. Сейчас все деньги уходят на погашение задолженностей перед арендодателями и банками. Предприниматель отметил, что прибыль они начнут получать не раньше осени следующего года.