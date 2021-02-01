Россияне вернулись в фитнес-клубы

Стабилизация эпидемической обстановки в России вернула россиян в фитнес-клубы. В первой половине января продали на 20% меньше карт, чем год назад, и это не слишком большое падение.

Такие данные привело Национальное фитнес-сообщество (НФС). С ними ознакомилась газета «Коммерсантъ».

«В декабре спад оценивался в 28,1%, а в период с августа по декабрь — в 30–40%», — написало издание.

Исследование показало, что в первой половине января количество тренирующихся в клубах стало восстанавливаться. В прошедшем месяце посетителей оказалось всего на 22,2% меньше, чем за тот же период в 2020 году. В конце прошлого года снижение составляло 26,8%. В августе в зал приходило на 38,4% меньше людей, чем годом ранее.

Падение продаж дополнительных услуг — персональные тренировки, массаж, занятия в платных группах, массаж — по итогам первых двух недель января в НФС оценили в 15,5%. Месяцем ранее разрыв равнялся 19,7%, а в августе — 31,2%.

Президент НФС Елена Силина связала позитивную динамику с адаптацией отрасли. Клубы стали предлагать новые программы, линейки карт, услуги. Она отметила, что средний чек клиентов сократился. Россияне стали покупать карты на меньший срок. По оценке Силиной, отрасль полностью восстановит свои показатели не раньше 2023 года.

Если продажи услуг спортзалов в новогодние праздники снизились, то спортивные товары, которые дают возможность тренироваться дома, наоборот, покупали чаще обычного. К такому выводу пришла служба аналитики «Платформы ОФД».