Продажи в фитнес-индустрии упали в новогодние праздники

В новогодние каникулы объем продаж услуг спортзалов снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот продажи спортивных товаров, позволяющих тренироваться самостоятельно, наоборот, в указанный период выросли.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на службу аналитики «Платформы ОФД», которая каждый день обрабатывает по 44 миллиона чеков с онлайн-касс в России.

Средний чек покупки услуг фитнес-центров в новогодние каникулы составил 3 588 рублей. Эта сумма на 17% ниже, чем в аналогичный период 2020-го.

При этом на 7% вырос объем продаж на спортивные товары, с помощью которых можно тренироваться самостоятельно. Средний чек за указанный период составил 3 387 рубля — это на 38% выше, чем годом ранее.

В сетях «X-Fit» и «Территория Фитнеса» сообщили, что в декабре падение продаж услуг спортзалов составило 20-30% год к году.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии считают, что индустрия сможет полностью восстановиться после локдауна в лучшем случае за год-два. Однако за этот временной промежуток некоторые фитнес-клубы рискуют уйти с рынка. Кому-то уже пришлось закрыть филиалы.

Чем чаще люди занимаются спортом, тем меньше у них вероятность заболеть COVID-19, говорится в исследовании «Фитнес vs Corona». А еще с регулярными тренировками коронавирус переносится легче, рассказала соавтор исследования, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Занятия помогли проще перенести COVID-19 в 49% случаев.

Своим исследованием социологи хотели показать важность физической активности, особенно при работе на удаленке и домашнем времяпрепровождении в условиях коронавирусных ограничений.