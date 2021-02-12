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    12 февраля 2021, 08:57

    Охранника взорвавшегося во Владикавказе магазина нашли живым

    Анастасия Калинина, Юлия Булыгина

    Спасатели достали мужчину из-под обломков взорвавшегося магазина во Владикавказе, передает ТАСС. Ранее СМИ писали, что охранник мог погибнуть.

    Охранника взорвавшегося во Владикавказе магазина нашли живым

    По данным экстренных служб, мужчина живой. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС. О других пострадавших информации пока не поступало. Предварительно, под завалами больше никого не осталось.

    «Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи», — сказали в ведомстве.

    Причиной взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, по предварительной версии, мог стать газ. Об этом сообщили местные власти. По данным МВД, хлопок произошел примерно в 07:30. Посетителей в помещении не было, так как магазин еще не начал работать.

    Чуть позже в соцсетях начали появляться кадры с места происшествия. На них видно, что трехэтажное здание полностью уничтожено. Части стен и крыши разбросаны на дороге. Известно, что повреждены стекла в соседних жилых домах, но никто из жильцов не пострадал.

    Тем не менее точную причину и обстоятельства произошедшего в ближайшее время будут выяснять специалисты.