Охранника взорвавшегося во Владикавказе магазина нашли живым

Спасатели достали мужчину из-под обломков взорвавшегося магазина во Владикавказе, передает ТАСС. Ранее СМИ писали, что охранник мог погибнуть.

По данным экстренных служб, мужчина живой. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС. О других пострадавших информации пока не поступало. Предварительно, под завалами больше никого не осталось.

«Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи», — сказали в ведомстве.

Причиной взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, по предварительной версии, мог стать газ. Об этом сообщили местные власти. По данным МВД, хлопок произошел примерно в 07:30. Посетителей в помещении не было, так как магазин еще не начал работать.

Чуть позже в соцсетях начали появляться кадры с места происшествия. На них видно, что трехэтажное здание полностью уничтожено. Части стен и крыши разбросаны на дороге. Известно, что повреждены стекла в соседних жилых домах, но никто из жильцов не пострадал.

Тем не менее точную причину и обстоятельства произошедшего в ближайшее время будут выяснять специалисты.