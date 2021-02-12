Стала известна причина взрыва в магазине во Владикавказе

Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе, по предварительной версии, мог стать газ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти Северной Осетии.

В пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания рассказали «360», что информации о погибших и пострадавших пока нет.

«Примерно в 07:30 в дежурную часть поступил вызов о том, что произошел хлопок по адресу: улица Гапкаева, дом 1 А. В результате чего произошло обрушение отдельно стоящего здания, внутри которого расположен магазин „Магнит“. Незамедлительно выехали сотрудники и руководство МВД», — сообщили в в ведомстве.

На месте работают сотрудники МЧС. Они ищут людей, которые могли остаться под завалами. Точные причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Власти подтвердили, что после взрыва есть пострадавшие.

Утром в пятницу в Сети появились кадры с места взрыва. На них можно разглядеть, что трехэтажное здание «Магнита» полностью уничтожено. На газоне и проезжей части разбросаны осколки и куски пластика, а в воздух поднялся густой столб дыма.