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    12 февраля 2021, 09:05

    Взрыв полностью разрушил трехэтажное здание магазина во Владикавказе — МЧС

    Екатерина Шамина

    Трехэтажное здание магазина «Магнит» во Владикавказе полностью разрушено взрывом. Сотрудники МЧС разбирают завалы в поисках пострадавших.

    Взрыв полностью разрушил трехэтажное здание магазина во Владикавказе — МЧС

    «По предварительным данным, в результате взрыва газа на улице Гагкаева полностью разрушено трехэтажное здание супермаркета „Магнит“», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    Повреждены стекла в соседних жилых домах, никто из жильцов не пострадал.

    По предварительным данным, сдетонировала газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования, сообщил источник изданию.

    В пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания рассказали «360», что информации о погибших и пострадавших пока нет.

    В момент взрыва, который произошел в 07:24, в здании мог находиться охранник и продавец. Магазин должен был открыться в 09:00.

    Утром в пятницу в Сети появились кадры с места взрыва. На них можно разглядеть, что здание полностью уничтожено.