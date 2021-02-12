Трехэтажное здание магазина «Магнит» во Владикавказе полностью разрушено взрывом. Сотрудники МЧС разбирают завалы в поисках пострадавших.

«По предварительным данным, в результате взрыва газа на улице Гагкаева полностью разрушено трехэтажное здание супермаркета „Магнит“», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Повреждены стекла в соседних жилых домах, никто из жильцов не пострадал.

По предварительным данным, сдетонировала газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования, сообщил источник изданию.

В пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания рассказали «360», что информации о погибших и пострадавших пока нет.

В момент взрыва, который произошел в 07:24, в здании мог находиться охранник и продавец. Магазин должен был открыться в 09:00.

Утром в пятницу в Сети появились кадры с места взрыва. На них можно разглядеть, что здание полностью уничтожено.