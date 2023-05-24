24 мая 2023, 07:12
Охотников в Белгородской области призвали не вступать в бой с диверсантами
Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами в Белгородской области
Охотникам и другим имеющим оружие гражданским лицам в Белгородской области необходимо избегать встречи с диверсантами, проникшими на территорию региона. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Вячеслав Гладков, написало РИА «Новости».
Один из зрителей спросил главу региона, не стоит ли в будущем лицам с оружием, в частности охотникам, применять его при виде людей в форме армии Украины.
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«Делать это категорически нельзя, с моей точки зрения. Потому что вдруг вы начнете стрелять по нашим военным? Экипировка защитного цвета везде», — сказал он.
Гладков отметил, что подобный сценарий способен привести к трагедии.
«Достаточно войск и сил, которые на сегодняшний день полностью обеспечивают безопасность Белгородской области», — добавил губернатор.
Днем в понедельник, 22 мая, в Белгородскую область проникла группа диверсантов ВСУ. Следственный комитет в связи с ЧП завел уголовное дело.
Военные
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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