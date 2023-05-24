Общество 24 мая 2023, 07:12 Охотников в Белгородской области призвали не вступать в бой с диверсантами Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами в Белгородской области РИА «Новости»

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Охотникам и другим имеющим оружие гражданским лицам в Белгородской области необходимо избегать встречи с диверсантами, проникшими на территорию региона. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Вячеслав Гладков, написало РИА «Новости».

Один из зрителей спросил главу региона, не стоит ли в будущем лицам с оружием, в частности охотникам, применять его при виде людей в форме армии Украины.

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«Делать это категорически нельзя, с моей точки зрения. Потому что вдруг вы начнете стрелять по нашим военным? Экипировка защитного цвета везде», — сказал он.

Гладков отметил, что подобный сценарий способен привести к трагедии.

«Достаточно войск и сил, которые на сегодняшний день полностью обеспечивают безопасность Белгородской области», — добавил губернатор.

Днем в понедельник, 22 мая, в Белгородскую область проникла группа диверсантов ВСУ. Следственный комитет в связи с ЧП завел уголовное дело.