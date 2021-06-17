Ограничения по коронавирусу ужесточили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения из-за роста случаев COVID-19. В городе сократили время работы кафе и ресторанов и запретили работу общепита в фан-зонах Евро-2020.

В Северной столице теперь запрещено принимать клиентов кафе и ресторанам с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос и доставки. Закрыли фуд-корты, детские площадки и другие досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов и фитнес-центров. В кинотеатре сократили заполняемость залов с 75 до 50%.

Выпускники лишились «Бала медалистов», а футбольные болельщики — места, где можно перекусить между таймами.

Ограничения ужесточили уже несколько регионов России из-за сложной ситуации с коронавирусом. Такое решение приняли Бурятия и Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская, Московская, Волгоградская и Калининградская области, а также Хабаровский край.

В четырех регионах ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.

За последние сутки в России 13 397 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 переболели 5 249 990 человек.