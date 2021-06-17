Еще один регион ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения ввели на Сахалине. Это уже четвертый регион, который принял такое решение. Первыми были Москва и Московская областью.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», — сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Обязательная вакцинация начнется в понедельник, 21 июня.

В Приморье также обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности, сообщили РИА «Новости» в региональном минздраве.

Ранее в Москве, Московской и Кемеровской областях приняли решение о введении обязательной вакцинации. Прививку должны сделать работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.