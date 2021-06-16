Как привиться от коронавируса? Простая инструкция

Нерабочие дни — повод не только отдохнуть, но и позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию против коронавируса. Записаться на прививку в Москве и Подмосковье можно с помощью сайта госуслуг. «360» рассказывает, как это правильно сделать.

Подмосковье и Москва объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В области прививку нужно будет сделать работникам кафе и ресторанов, салонов красоты и торговли. Вакцинация касается и тех, кто работает в общественном транспорте, в такси, ЖКХ, МФЦ, театрах, кинотеатрах, лагерях, детских комнатах, бассейнах и фитнес-клубах. Привиться важно и тем, чья работа связана с проведением рекламных мероприятий. Но важно прививаться не только этим людям.

Кто может привиться

Для получения прививки от коронавируса достаточно одного условия — желающий должен быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний. Например, если у вас была тяжелая аллергия на что-то, вы беременны или кормите ребенка грудью, сейчас чем-то серьезно болеете, стоит отложить вакцинацию. Хроникам с обострением, например, врачи настоятельно советуют подлечиться, и спустя две или четыре недели приходить на прививку.

Запись на вакцинацию

Чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса, нужно зайти на сайт госуслуг и выбрать в главном разделе тему «Здоровье». После откроются несколько подтем — нужно выбрать «Запись на вакцинацию от COVID-19»

Источник фото: сайт «Госуслуги»

После этого откроется окно с памяткой для желающих вакцинироваться и непосредственно функция «Записаться». Портал может попросить вас ввести электронную почту, телефон и номер медицинского полиса.

Источник фото: сайт «Госуслуги»

Затем можно будет выбрать поликлинику для прохождения вакцинации. Список поликлиник и пунктов, где можно сделать прививку, есть на интерактивной карте.

Источник фото: сайт «Госуслуги»

Перед прививкой

Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет его давление и температуру и проверяет состояние носа и горла, чтобы исключить острые заболевания. Если же у пациента была аллергия на какие-то лекарства, ему стоит сообщить об этом врачу. В зависимости от состава лекарств, на которые была аллергия, он может посоветовать ту или иную вакцину.

Россиянам также посоветовали не принимать перед прививкой препараты от аллергии. Исследования показали, что антигистаминные препараты могут негативно повлиять на иммунный ответ организма. Специалисты также советуют за две недели до прививки отказаться от спиртного.

На приеме

На прививку в поликлинику пациенту нужно взять всего две вещи — паспорт и полис ОМС. А для вакцинации в мобильных прививочных кабинетах предварительная запись не требуется.

После осмотра врач подготавливает препарат, и после введения вакцины наблюдает пациента еще 30 минут.

Через 21 день пациент должен повторно прийти на прививку для получения второй дозы. Специалисты советуют после введения вакцины минимизировать употребление алкоголя и сократить физические нагрузки.

Побочное действие

После вакцинации не наблюдается нежелательных и серьезных последствий для здоровья. Но некоторые люди могут почувствовать небольшое повышение температуры, головную боль, снижение аппетита. Это нормальная реакция организма, через несколько дней все пройдет без следа.