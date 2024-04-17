Важное 17 апреля 2024, 12:38 Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска РИА «Новости»

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Ограничения на работу аэропортов Нижнекамска и Казани сняли в 12:03 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

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Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность полетов.

«Это безусловный приоритет», — подчеркнули в Росавиации.

Telegram-канал Baza сообщал, что утром 17 апреля воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак БПЛА. В этот же день средства ПВО сбили украинский дрон над Татарстаном.