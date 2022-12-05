Общество 05 декабря 2022, 13:22 Ограничение нефтяных цен не повлияет на проведение спецоперации Дмитрий Песков: ограничение цен на российскую нефть не повлияет на обеспечение нужд СВО РИА «Новости»

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Российская экономика находится в устойчивом и стабильном положении, поэтому ограничение мировых цен на отечественную нефть не скажется на обеспечении нужд на проведение специальной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«У российской экономики есть нужный потенциал для обеспечения всех потребностей и нужд в рамках проведения спецоперации. Подобные меры с нефтью на это не повлияют», — подчеркнул он.

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Песков отметил, что ценовой потолок на российскую нефть скажется прежде всего на стабильности мирового рынка в области энергетики.

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Ограничения западных стран в отношении перевозимой морем российской нефти вступили в силу 5 декабря. Страны «Большой семерки» и Австралия ограничили покупку отечественного сырья ценой в 60 долларов за баррель, а Евросоюз ввел полное эмбарго на перевозку нефти из России.

Глава украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предрек проблемы для Украины в связи с новыми санкциями Запада в отношении российской нефти.