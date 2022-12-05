Мир 05 декабря 2022, 02:16 Проблемы предрекли Украине из-за введения потолка цен на российскую нефть Директор «А-95» Куюн: Украину ждет дефицит горючего из-за потолка цен на нефть из РФ РИА «Новости»

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Дефицит горючего и возросшие ценники на него ожидают Украину из-за введенного странами ЕС потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в соцсетях.

«Нас ждут два-три месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным, а затем и нефтепродуктовым санкциям», — счел он.

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Куюн добавил, что пока создается впечатление, будто первой эти санкции на себе почувствует Украина, а не Россия, как было задумано.

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Первая проблема, по его мнению, заключается в доступности нефти, а уже потом в ее стоимости. Эксперт отметил, что у страны есть возможность закупить нефть, «главное, чтобы было что» покупать. Поэтому сначала украинцев ждет дефицит, а потом уже космические цены, сказал Куюн.

Санкции западных стран в отношении российской нефти, отправляемой по морю, вступили в силу 5 декабря. Евросоюз ввел полное эмбарго на перевозку сырья из РФ, а страны «Большой семерки» и Австралия ограничили цены в 60 долларов за баррель российской нефти.

Нефтепродуктов это решение пока не касается. Лимит цен будет установлен позже, а действовать он начнет в феврале.