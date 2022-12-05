Мир 05 декабря 2022, 01:12 Потолок цен в странах G7 и эмбарго в ЕС на нефть из России вступили в силу Санкции на российскую нефть от ЕС и потолок цен от G7 вступили в силу 5 декабря РИА «Новости»

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Западные санкции в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря. Евросоюз больше не принимает морские нефтяные перевозки из РФ, а страны «Большой семерки», ЕС и Австралия вводят потолок цен на сырье в 60 долларов за баррель.

Для нефтепродуктов действует отсрочка. Лимит цен будет установлен позже и начнет действовать с 5 февраля.

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Также есть послабление в отношении судов, которые загрузились до 5 декабря. Танкеры смогут доставить нефть по старым расценкам. Одно условие — им нужно успеть разгрузиться в точке назначения до 19 января.

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В Еврокомиссии заявили, что потолок цен на нефть будет регулируемым. Страны сами смогут менять его внутренними распоряжениями по необходимости.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что введенные ограничения противоречат правилам рынка. Потолок цен, по его словам, может привести к дефициту энергоресурсов. Поэтому правительство сейчас разрабатывает механизм по запрету введения ограничений на нефть.