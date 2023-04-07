Спецоперация 07 апреля 2023, 08:46 План приазовского наступления ВСУ разработали США и Британия — Рогов Член ВГА Рогов: план приазовского наступления украинских войск разработан в США и Британии Сайт президента Украина

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Военные Соединенных Штатов и Великобритании разработали план приазовского наступления украинских войск. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в разработке стратегии никакой роли не играли, для них была отведена роль пешек.

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Рогов рассказал, что ВСУ постараются прорваться к Азовскому морю, минуя города. При этом наступлению будут предшествовать атаки с беспилотников по инфраструктуре, затем пойдут штурмовики на бронетехнике.

«Их главная цель — разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки», — отметил чиновник.

Он добавил, что российские военные знают об этом плане и делают все для защиты региона.

Ранее Рогов рассказал, что координацию украинских войск на Запорожском направлении осуществляют иностранные инструкторы. Они также контролируют скорость выполнения приказов. При этом украинские военные должны им беспрекословно подчиняться.