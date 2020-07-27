Одноклассница жительницы Петербурга, которую убил и расчленил ее муж, рассказала «360» подробности отношений пары. Собеседница подчеркнула, что супруги были счастливы, а об их ссорах она узнала только сейчас — из СМИ.

Дарья рассказала «360», что Любовь с Николаем поженились в 2018 году. Они познакомились в 2016 году на площадке для фитнеса. Собеседница отметила, что узнала о ссорах, которые происходили между супругами только из новостей. Раньше об этом она не слышала. При этом Дарья подчеркнула, что пара была счастлива и воспитывала общую дочь.

«Познакомились они на площадке для фитнеса в 2016 году. Они были счастливы», — рассказала собеседница «360».

Одноклассница также рассказала, что Любовь была единственным ребенком в семье. Она хорошо училась в школе и была очень умной, а недавно поступила в университет. По словам Дарьи, она училась на фармацевта на третьем курсе и не работала. Семью содержал Николай, однако где именно он трудился, одноклассница убитой сказать не смогла.

«Я говорила Любиной маме — пусть [ведет себя] осторожно, у Любы семья. Мама Николая хорошо заботится о внучке», — уточнила девушка.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга случайные прохожие обнаружили тело молодой женщины без рук, ног и головы. Полицейские задержали супруга убитой — позже он признался в преступлении. Правоохранители также выяснили, что он угрожал жене расправой, если она с ним не помирится. Любовь планировала развестись с Николаем и забрать ребенка себе.