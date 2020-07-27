Расчлененное тело женщины нашли во дворе жилых домов в Санкт-Петербурге

Расчлененное тело женщины обнаружили возле дома на улице Художников в Санкт-Петербурге. Муж убитой признался в преступлении, его задержали.

Тело женщины без рук, ног и головы нашли прохожие в ночь на 27 июля под окнами одного из жилых домов в Выборгском районе, сообщает РЕН ТВ. Полиция задержала 29-летнего мужа жертвы, в его квартире обнаружили следы вещества, похожего на кровь.

Подозреваемый признался в убийстве жены. По его словам, 24-летняя женщина требовала развод и грозилась забрать ребенка. Во время очередной ссоры мужчина убил жену и расчленил ее тело топором, который заранее заготовил.

На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее на очередном заседании суда историк Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что он не виноват в произошедшем. Якобы все случилось из-за травли, развернутой против него публицистом Евгением Понасенковым. Из-за «психотравмирующего воздействия», к которому Соколов отнес провокации на лекциях, оскорбительные надписи в парадной и угрозы, историк убил и расчленил Ещенко. Ранее Соколов уже обвинял саму погибшую в произошедшем, утверждал, что он невменяем, пытался покончить с собой.