Life: подозреваемый в убийстве жены петербуржец угрожал ей расправой после ссоры

Житель Петербурга, который признался в убийстве жены, ранее угрожал ей. Он обещал расправиться с супругой, если она с ним не помирится.

Ранее петербуржец встречался с женой в одном из ресторанов города, чтобы наладить отношения. Об этом сообщает Life со ссылкой на свои источники.

Однако помириться не получилось. 23-летняя женщина пообещала окончательно уйти от мужа и забрать ребенка. Это не понравилось ее 28-летнему супругу, он отправлял угрозы женщине в социальных сетях. В итоге, как полагает следствие, мужчина подготовился к убийству заранее. Он лишил жену жизни, расчленил ее тело и выбросил останки из окна своей квартиры.

Причину частых ссор и испорченных отношений между супругами пытаются выяснить следователи. Мужчина уже дал признательные показания.

Ранее тело молодой женщины без рук, ног и головы обнаружили случайные прохожие во дворах одного из жилых домов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Полицейские задержали мужа убитой. В его квартире обнаружили следы крови. Мужчина рассказал, что он сам убил свою жену.