«Очнитесь!» Соловьев и Пашаев устроили перепалку в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев и адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поссорились, когда обсуждали детали смертельного ДТП. Они устроили перепалку в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Гость и ведущий спорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в машине актера. Во время разговора Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости. Тогда адвокат еще работал корреспондентом и был «хуже Соловьева».

«Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!» — отреагировал Соловьев.

Эти слова Пашаев расценил как наглость и посоветовал ведущему «пообщаться с умными людьми».

Ранее на заседании суда Ефремов отказался от услуг Пашаева. Он заявил, что знаком с юристами Падвой и Никольским. Отказ от услуг стороны защиты актер объяснил тем, что над его адвокатом «посмеиваются» представители потерпевшего. Среди них и адвокат Александр Добровинский. В ответ Пашаев сказал, что Ефремов перестал верить в справедливость суда.

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в фургон Lada 8 июня. За рулем большегруза сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Спустя несколько часов он скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза установила, что во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.