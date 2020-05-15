Обвинения преподавателей МГУ в домогательствах назвали хайпом
Исполняющий обязанности декана факультета отметил, что знает об увольнении профессора кафедры русского языка филфака МГУ Сергея Князева. Преподаватель признался, что у него действительно были отношения со студентками.
«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки», — приводит слова Липгарта РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо обращаться в соответствующие органы, если претензии появились у несовершеннолетних студенток. При этом Липгарт напомнил, что в России «возрастом согласия» установлены 16 лет.
«Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — заключил он.
Ранее студенты и аспиранты МГУ опубликовали открытое письмо, где обвинили преподавателей вуза в домогательствах. Они потребовали создать специальные комиссии, которые будут защищать учащихся от харассмента. В результате скандала уволился профессор Сергей Князев. Он признался в отношениях со студентками, но заверил, что никого не принуждал.