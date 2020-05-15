Обвинения преподавателей МГУ в домогательствах назвали хайпом

Студенты и аспиранты МГУ обвинили преподавателей в домогательствах. После этого уволился один из профессоров. И. о. декана филфака Андрей Липгарт уверен, что ситуацию раздули ради хайпа.

Исполняющий обязанности декана факультета отметил, что знает об увольнении профессора кафедры русского языка филфака МГУ Сергея Князева. Преподаватель признался, что у него действительно были отношения со студентками.

«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки», — приводит слова Липгарта РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо обращаться в соответствующие органы, если претензии появились у несовершеннолетних студенток. При этом Липгарт напомнил, что в России «возрастом согласия» установлены 16 лет.

«Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — заключил он.

Ранее студенты и аспиранты МГУ опубликовали открытое письмо, где обвинили преподавателей вуза в домогательствах. Они потребовали создать специальные комиссии, которые будут защищать учащихся от харассмента. В результате скандала уволился профессор Сергей Князев. Он признался в отношениях со студентками, но заверил, что никого не принуждал.