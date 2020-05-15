Студентки МГУ обвинили преподавателей в харассменте. Это уже привело к одному увольнению

Студенты МГУ имени Ломоносова опубликовали открытое письмо против домогательств в университете. Авторы потребовали создать отдельный регламент, в котором будут закреплены принципы общения преподавателей и студентов. Они припомнили вышедший в студенческом издании материал, в котором говорилось о домогательствах со стороны преподавателей. В публикациях не представлены доказательства и не названы имена. Но после того, как история оказалась СМИ, один из преподавателей решил уволиться.

Открытое письмо

Студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. Его подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.

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Авторы письма указали, что обеспокоены проблемой сексуальных отношений между студентами и преподавателями, так как они «ставят студентов в уязвимое положение». Они потребовали создать в МГУ механизмы, защищающие студентов и студенток от домогательств. Авторы обращения настаивают на создании отдельного регламента, в котором будут закреплены принципы общения преподавателей и студентов.

Письмо было написано после выхода материала, в котором студентки рассказали о домогательствах в институте. Имена преподавателей в нем не назывались. Текст появился на сайте DOXA в начале мая.

«Не можем подменять полицию»

Вскоре после публикации открытого письма последовала реакцию университета. Филологический факультет ВУЗа не нашел оснований для проведения служебной проверки после сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей, рассказал исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт в беседе с ТАСС.

«У нас этих фактов нет. Доказательства в этих публикациях не представлены, имена не названы», — приводит агентство слова и. о. декана. В данном случае на факультете не видят оснований для проведения проверки, отметил Липгарт.

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«Мы не можем подменять собой правоохранительные органы. Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве РФ. Поэтому никакие комиссии филфака не могут подменять собой правоохранительные органы, даже если что-то будет», — добавил Липгарт.

Увольнение

После университетской кампании против домогательств со стороны преподавателей уволился профессор кафедры русского языка филфака МГУ Сергей Князев. Он признался в отношении со студентками, но заявил, что они были на добровольной основе.

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«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку — неправда», — написал преподаватель на своей странице в Facebook.

Сергей Князев подчеркнул, что некоторые высказывания могут быть интерпретированы так, как они интерпретируются сейчас, «хотя и не содержали этого смысла».

«Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения. В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей», — написал преподаватель.

В завершение он попросил воздержаться от дискуссий под его постом.