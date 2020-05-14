Профессор МГУ уволился после обвинения в домогательствах

Профессор кафедры русского языка филфака МГУ Сергей Князев принял решение об увольнении после университетской кампании против домогательств со стороны преподавателей. Он признался в отношении со студентками.

По его словам, что действительно имел отношения со студентами, но строго на добровольной основе. Об этом написал в своем аккаунте на Facebook.

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку — неправда», — заявил преподаватель.

При этом он отметил, что «некоторые высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла». Филолог убежден, что никогда не использовал свой статус преподавателя ни в каких целях.

«Я искренне сожалею и приношу свои извинения», — заключил Князев.

Ранее сообщалось, что студенты и аспиранты МГУ опубликовали открытое письмо, в котором потребовали создания защиты от домогательств в виде специальных комиссий, которые будут принимать решения в сложных случаях.