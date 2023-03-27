Общество 27 марта 2023, 16:15 Общественная палата предупредила о последствиях применения обедненного урана на Украине ОП РФ: применение ВСУ обедненного урана грозит массовыми заболеваниями на Украине РИА «Новости»

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Поставки Великобританией на Украину снарядов с обедненным ураном могут привести к очень серьезным последствиям для мирных жителей этой страны, заявили в комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России. В ОП пояснили, что, поскольку такой вид боеприпасов является химоружием, это грозит массовыми заболеваниями, сообщил ТАСС.

В комиссии добавили, что осуждают решение властей Великобритании о поставках подобных снарядов на Украину.

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Применение обедненного урана приводит к существенному загрязнению окружающей среды окислами урана. Имеющиеся исследования указывают на том, что такое загрязнение становится причиной массового заболевания как среди военнослужащих, так и среди мирного населения, подчеркнули представители ОП РФ.

Они напомнили, что это показал опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии.

«На сегодняшний день можно обоснованно говорить о том, что обедненный уран — это химическое и экологическое оружие», — отметили в комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране есть чем ответить на применение боеприпасов с обедненным ураном.