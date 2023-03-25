Власть 25 марта 2023, 20:16 России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном — Путин Президент Путин: Россия может ответить на снаряды с обедненным ураном таким же оружием

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Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о намерении Запада передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Как заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24», наша страна найдет, чем ответить на этот шаг.

«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем», — сказал глава государства.

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По словам президента, те, кто решит использовать подобное оружие, будут действовать против своих же граждан и всего мира, загрязняя посевные площади.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна, помимо танков Challenger 2, готова передать Украине боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. По мнению некоторых стран, в том числе Британии и США, подобное оружие не несет в себе радиационной угрозы, однако эксперты сходятся во мнении, что при их использовании на землю оседает токсичная радиоактивная пыль. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний.