Обнаруженная на морозе под Саратовом девочка перенесла клиническую смерть

Девочка, задушенная и выброшенная вместе с братом собственной матерью в саратовском селе Прокудино, пережила клиническую смерть. Об этом сообщила в своем Instagram региональный детский омбудсмен Татьяна Загородняя.

«Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала», — сообщила Загородняя.

Она также рассказала, что уже направляется в Прокудино, чтобы разобраться во всех обстоятельствах происшествия. С ней также держит связь московский аппарат по правам ребенка при президенте.

Ранее стало известно, что мама, возмущенная капризами и плачем своих детей, придушила их шарфом и отнесла на улицу, оставив в овраге на морозе.

После этого женщина вызвала карету скорой помощи, а сама направилась к своей маме в Энгельс.

Восьмилетний мальчик скончался, а за жизнь пятилетней девочки ведут борьбу врачи саратовской клиники.

Мама объяснила свой поступок тем, что она не видела будущего для детей. В настоящее время с ней работают следователи, уже возбуждены два уголовных дела.