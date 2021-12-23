СК возбудил уголовное дело против матери детей, которых нашли в овраге под Саратовом

Следственный комитет возбудил уголовное дело против матери детей, которых нашли в овраге в селе под Саратовом. Ей инкриминируют убийство и покушение на убийство, потому что один ребенок скончался, сообщили в региональном главке СК, передало РИА «Новости».

Детей в возрасте пяти и восьми лет в овраге в селе Прокудино в Аткарском районе нашли 22 декабря. В прокуратуре заявили, что они были без сознания, их отвезли в больницу, где мальчик скончался. Девочку положили в реанимацию. Районные власти объяснили, что дети оказались на морозе без верхней одежды.

Следствие установило, что утром 22 декабря мать в возрасте 43 лет рассердилась на своих детей из-за их поведения. После этого она, находясь в частном доме, начала душить сына и дочь с помощью шарфа до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Потом она вынесла детей и положила их в овраг недалеко от дома, после чего бежала. Полицейские нашли ее в Энгельсе, после чего доставили в следственный отдел СК. Сейчас женщина задержана, ей выбирают меру пресечения.