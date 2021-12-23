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    23 декабря 2021, 10:20

    Мать замерзших детей призналась, что душила их шарфом из-за плача и капризов

    Мать из Прокудина призналась, что душила детей шарфом из-за плача и капризов

    Максим Зинкин

    Мать двух замерзших детей, найденных в овраге под Саратовом, призналась следствию, что задушила их шарфом, потому что ее рассердили их плач и капризы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

    Мать замерзших детей призналась, что душила их шарфом из-за плача и капризов

    По словам женщины, самообладания ее лишили плач и капризы собственных детей. Она задушила их своим шарфом, после чего вынесла на улицу и оставила в овраге замерзать.

    По информации издания, после этого женщина сама вызвала скорую помощь, а потом уехала уехала из Прокудина к своей маме в город Энгельс.

    На допросе у правоохранителей женщина призналась, что не раскаивается в своем поступке. Мать якобы пыталась прикинуться не совсем адекватной и намекнуть на проблемы с рассудком. Она мотивировала попытку убийства детей тем, что у них нет будущего, посетовав на непростые бытовые условия семьи.

    Известно, что восьмилетний мальчик погиб, а за жизнь пятилетней девочки ведут борьбу врачи саратовской клиники.

    Правительство области ранее сообщило, что медики пытаются делать все необходимое для спасения выжившего ребенка.

    В отношении матери детей следователи возбудили два уголовных дела.