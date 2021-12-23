Мать замерзших детей призналась, что душила их шарфом из-за плача и капризов

Мать двух замерзших детей, найденных в овраге под Саратовом, призналась следствию, что задушила их шарфом, потому что ее рассердили их плач и капризы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам женщины, самообладания ее лишили плач и капризы собственных детей. Она задушила их своим шарфом, после чего вынесла на улицу и оставила в овраге замерзать.

По информации издания, после этого женщина сама вызвала скорую помощь, а потом уехала уехала из Прокудина к своей маме в город Энгельс.

На допросе у правоохранителей женщина призналась, что не раскаивается в своем поступке. Мать якобы пыталась прикинуться не совсем адекватной и намекнуть на проблемы с рассудком. Она мотивировала попытку убийства детей тем, что у них нет будущего, посетовав на непростые бытовые условия семьи.

Известно, что восьмилетний мальчик погиб, а за жизнь пятилетней девочки ведут борьбу врачи саратовской клиники.

Правительство области ранее сообщило, что медики пытаются делать все необходимое для спасения выжившего ребенка.

В отношении матери детей следователи возбудили два уголовных дела.